Policiais rebatem denúncias de moradores

Segundo eles, os policiais que prenderam Wagner Barbosa da Silva estão entre "os melhores do 51º Batalhão". Um foi ferido com tiro de fuzil no assalto a uma agência do Santander, no ano passado. "Falar para mim que a minha tropa bate, extorque, é difícil", rejeitou o de mais alta patente. Ele afirmou ter contato diário com o tenente que comanda operações da Força Tática na Tiquatira, e que cada ação é registrada.

O outro oficial disse que para os policiais não interessa fazer patrulha no escuro, e são os criminosos que estouram a iluminação. Ele afirmou também que os policiais não teriam vantagem em forjar flagrante de tráfico: uma ocorrência com drogas na delegacia pode levar cerca de dez horas para ser concluída, geralmente ultrapassando em muito a jornada de 12 horas. "Você acha que um pai de família vai andar com droga na viatura, para voltar para casa bem mais tarde?", perguntou. "Quando aborda um suspeito e constata a droga, o policial faz a ocorrência porque não vai prevaricar."

"Se quando Wagner foi preso com drogas os moradores fizeram o que fizeram, se realmente os policiais tivessem essas atitudes ilegais, você acha que a população ficaria inerte?", questionou.