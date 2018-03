Policiais são assassinados próximo à Linha Amarela no Rio Dois policiais foram assassinados a tiros , quando passavam na Rua Dois de Fevereiro, no Engenho de Dentro, próximo à saída dois da Linha Amarela. O crime aconteceu no dia em que foram repassadas à polícia as novas instruções sobre patrulhamento nas vias expressas. O cabo Alexandre Viveiros de Souza, lotado no Batalhão da Tijuca, e o policial civil Paulo Rodrigues dos Santos Filho estavam em um Fiat Pálio quando foram abordados por um motociclista, que disparou contra os dois. Eles morreram no local. O caso está sendo investigado pela 26.ª Delegacia de Polícia. Em Realengo, na zona oeste da cidade, uma pessoa morreu e três crianças ficaram levemente feridas em tiroteio entre criminosos e a polícia, na Favela Fumacê. O comandante do 14.º Batalhão, coronel Paulo César Lopes, informou que policiais fizeram operação para combater o tráfico de drogas. Segundo ele, o homem morto é um traficante, com quem a polícia apreendeu um fuzil e drogas. As crianças foram levadas para o Hospital Albert Schweitzer.