Policiais são presos em operação contra contrabando de cigarros no Paraná

SÃO PAULO - Três policiais civis foram presos nesta quinta-feira, 30, durante uma operação da Polícia Federal contra o contrabando de cigarros em Curitiba, no Paraná. Foram expedidos 17 mandados de busca e apreensão e sete de prisão preventiva para ser cumpridos na capital e em cidades do interior do Estado.

A ação, denominada "Nicot", foi deflagrada após investigações iniciadas há 8 meses, com base em informações encaminhadas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público Estadual (MPE).

Durante a fase investigativa foram realizadas várias prisões em flagrante por contrabando e oito caminhões carregados com cigarros foram apreendidos. A carga, trazida ilegalmente do Paraguai, seria vendida em Curitiba, região metropolitana e no litoral do Estado.

Os presos serão encaminhados à sede da PF, em Curitiba. Os servidores policiais serão entregues à custódia da Polícia Civil.