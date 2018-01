Policiais trocam tiros com suspeito em Ipanema Policiais trocaram tiros com um suposto criminoso na tarde desta terça-feira, na Praça Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, zona sul do Rio. Segundo testemunhas, um homem tentou assaltar um estudante universitário e policiais reagiram atirando. O tiroteio ocorreu por volta das 13 horas, quando era grande a movimentação no local. O suspeito foi preso e ninguém ficou ferido.