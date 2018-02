Policial atira em homem que o esfaqueou em São Paulo Durante uma brigam, cujo motivo não foi esclarecido, o policial militar Sidney Pereira, de 36 anos, foi ferido com golpes de faca na mão, no braço e na barriga. O fato ocorreu na noite de sexta-feira, na Vila Lourdes, zona leste da capital. Reagindo, Pereira disparou seu revólver de calibre 38 contra o agressor, Ivo Luciano, de 65 anos, atingindo-o no peito e na perna. Ivo morreu e o PM foi internado no PS Hospital geral de Guaianazes. O delegado de plantão da delegacia de Guaianazes (44º DP) registrou a ocorrência como "tentativa de homicídio e resistência à prisão, seguida de morte".