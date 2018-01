Policial carioca mata ladrões na Zona Sul

Dois assaltantes foram mortos a tiros, no final da noite desta sexta-feira, 8, ao tentarem assaltar um policiai civil da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE), do Rio de Janeiro, no bairro do Paraíso, zona sul de São Paulo.

De férias em São Paulo, onde faz um curso, o agente, acompanhado de um amigo, havia acabado de sair de uma lan house e dirigia-se para um flat quando foi abordado por dois homens, cada um em uma moto. O alvo da dupla seria um laptop que estava com o policial.

Ao ser abordado pelos criminosos, o policial sacou uma arma, tendo início um tiroteio. Identificados como Manoel Aparecido dos Santos e Leandro Gomes da Silva, os bandidos, que já possuem várias passagens pela polícia, morreram quando eram atendidos no pronto-socorro do Hospital do Servidor Público Municipal.

"Eles portavam duas armas, uma pistola e um revólver, de numeração raspada. O tiroteio foi muito rápido. Agora tentaremos descobrir a procedência destas armas", afirmou o capitão PM Maurício de Araújo, do Comando de Policiamento de Área Metropolitano (CPAM) 2, da zona sul de São Paulo. O caso foi registrado no 36º Distrito Policial, do Paraíso.