Policial civil é morto dentro de supermercado na zona norte do Rio

SÃO PAULO - O inspetor da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Renato Laelson Batista, foi morto na tarde desta quarta-feira, 31, após reagir a um assalto dentro de um supermercado em Benfica, zona norte do Rio de Janeiro.

O agente foi abordado por dois homens que entraram no estabelecimento para roubá-lo, reagiu à ação e feriu um dos criminosos, que foi preso por seguranças. Batista foi atingido e morreu no local.

O policial civil estava de folga e era lotado na Coordenadoria de Fiscalização de Armas e Explosivos. O segundo criminoso conseguiu fugir, e o serviço de Disque-Denúncia do Rio oferece recompensa de R$ 5 mil para quem fornecer informações que ajudem a identificá-lo e prendê-lo.

Disque Denúncia pede informações que ajudem a identificar e prender o segundo envolvido na morte do inspetor da @PCERJ Renato Laelson Batista ao reagir a um assalto, hoje (31), dentro do supermercado Prezunic, em Benfica#DD_22531177#Whats_988496099#APP "Disque Denúncia RJ" pic.twitter.com/6HrYIFsxX3 — Disque-Denúncia Rio (@DDalertaRio) 31 de janeiro de 2018

Morte de militares. Na última terça-feira, 30, o tenente Eduardo de Barros Almeida, de 30 anos, foi baleado durante uma operação realizada no Parque Royal, na Ilha do Governador. Ele é o 13º PM morto neste ano no Estado do Rio e estava na corporação desde 2011. O agente foi enterrado nesta quarta-feira no Cemitério Jardim da Saudade de Sulacap, zona oeste da cidade.