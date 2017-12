Policial confessa ter abusado de 10 menores na Bahia

O policial militar José Jorge Santos Almeida, de 45 anos, foi preso nesta terça-feira, 16, em flagrante, por atentado violento ao pudor, estupro e exploração de menores, no município de Amargosa (BA), a 235 quilômetros a sudoeste de Salvador. Ele foi denunciado pela mãe de uma menina de 9 anos, que, preocupada com a demora da filha em voltar para casa, foi avisada que a menina estava com o acusado. Veja também: Dados da CPI serão usados contra pedofilia em 64 países Técnico preso por pedofilia confessa ralações com menores Policial militar suspeito de estupro é preso em São Paulo Em depoimento, Almeida confessou ter abusado, nos últimos anos, de oito crianças e duas adolescentes. "As vítimas tinham entre 8 e 14 anos", afirma a delegada Glória Isabel Santos.