Policial de UPP é baleado durante tentativa de assalto

RIO - O policial militar Heitor Silva de Souza, que trabalha na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Nova Brasília, no conjunto de favelas do Alemão, na zona norte do Rio, foi baleado na manhã desta sexta-feira, 24, durante uma tentativa de assalto.

Ele estava de folga e vestido como civil quando foi abordado no Jardim América, na zona norte. Os ladrões fugiram, e ainda não há detalhes sobre o crime, que está sendo investigado pela 22ª DP (Penha).

Segundo a Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP), ferido na perna e na cabeça, o PM foi encaminhado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha (zona norte), onde permanecia internado em estado grave na noite desta sexta.