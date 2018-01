Policial é acusado de atirar em garoto em Minas Um detetive da Polícia Civil de Minas Gerais está sendo acusado de balear o adolescente I.S.T., de 13 anos, que trabalhava como guardador de carros no bairro São Bento, na zona sul da capital mineira. De acordo com testemunhas, por volta das 21h30 de sexta-feira, o menor foi atingido na barriga. O policial teria disparado contra um homem que estaria tentando assaltar uma casa. O adolescente foi submetido a uma cirurgia no hospital de Pronto Socorro João XXIII. De acordo com o hospital, o quadro clínico dele é considerado estável. Segundo a ocorrência da Polícia Militar, o detetive suspeito de ser o autor do disparo foi identificado como Antônio Alves Formiga, lotado na Superintendência de Planejamento da Polícia Civil. Ele será chamado para depor.