Policial é baleado em tiroteio na Favela do Jacarezinho, no Rio

RIO - Um policial foi baleado na noite de sábado, 9, na Rua da Feirinha, na Favela do Jacarezinho, situada na zona norte do Rio. O soldado do Batalhão de Choque estava no local em apoio aos agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) que atende a comunidade. Ele foi submetido a uma cirurgia no abdome e passa bem. O caso foi registrado na 25ª Delegacia de Polícia, em Engenho Novo.

Em nota, a Polícia Militar informou que o confronto começou quando a equipe do Batalhão de Choque avistou homens armados, que atiraram contra o carro dos agentes. O policial atingido, que não teve o nome divulgado, foi socorrido e levado para o Hospital da PM, no Estácio. Os bandidos fugiram.

Os tiroteios no Jacarezinho começaram no fim da tarde e se repetiram durante a noite e madrugada de domingo. O policiamento segue reforçado no local. Três policiais foram assassinados na comunidade nos meses de novembro e dezembro do ano passado.