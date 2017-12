Policial federal é baleado ao reagir a assalto em São Paulo O policial federal Wagner Romano foi baleado ao reagir a um assalto quando saía de uma agência bancária na Rua Coronel Meireles, na Penha, zona leste de São Paulo, na manhã desta quinta-feira, 1º. Segundo informações da Polícia Federal, Romano é agente da delegacia da Corregedoria da PF e foi atingido por quatro tiros no abdome, disparados por dois bandidos, que fugiram em uma moto. Um deles acabou sendo perseguido e preso. O policial foi encaminhado a um hospital da região e, segundo a PF, seu estado de saúde é estável. Tiroteio em Moema Na quarta-feira, 28, pelo menos seis pessoas ficaram feridas no tiroteio iniciado após assalto na agência do Itaú, na Avenida Ibirapuera, em Moema, na zona sul de São Paulo. Três foram vítimas de balas perdidas. Uma delas é a garota Priscila Artigo, de 13 anos, que continua internada na UTI do Hospital Alvorada Moema. A jovem teve lesões na medula e no rim e corre risco de ficar paraplégica. Por volta das 16 horas, a quadrilha dominou a agência bancária. Os ladrões reuniam o dinheiro quando um homem de terno preto entrou no banco e caminhou em direção aos caixas eletrônicos. Viu e foi visto por um dos bandidos. O homem hesitou um instante, mas logo compreendeu o que se passava e sacou sua arma. Foi quando começou o tiroteio. Até a meia-noite de quarta-feira, 28, a polícia havia encontrado apenas um dos suspeitos de participar do assalto. O homem foi encontrado às 18 horas no Hospital Geral Pirajuçara, em Embu, baleado com nove tiros. Pelo menos oito suspeitos continuavam foragidos.