Policial feito refém foge por buraco cavado em cela no MA

O policial civil que era mantido refém desde às 18 horas de quarta-feira, 3, no 12º Distrito Policial, em São Luís, conseguiu escapar dos rebelados por volta das 8 horas desta quinta-feira, 4, segundo informações da Polícia Militar. O refém fugiu por um buraco de uma das celas da cadeia, de acordo com a polícia. Mesmo com o policial tendo conseguido fugir, a rebelião dos presos continuava até às 9 horas desta quinta e as negociações ainda deveriam ser retomadas. A polícia pode entrar na delegacia onde os presos se rebelaram a qualquer momento. Os presos, segundo informações da Polícia Civil, estão armados com facas. Eles exigem o retorno das visitas de parentes, que foram suspensas por causa da greve dos policiais, que já dura uma semana. Policiais militares cercam a delegacia para evitar uma fuga. Uma comissão formada por policiais civis e militares negocia com os rebelados. Essa é a segunda rebelião na capital maranhense desde terça-feira, quando os detentos da Casa de Custódia, que funciona dentro do Complexo Penitenciário de Pedrinhas, também se amotinaram em protesto ao fim das visitas interrompidas por questões de segurança, já que apenas 30% dos agentes penitenciários estão trabalhando.