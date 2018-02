Policial militar do gabinete de Yeda é preso O sargento Cesar Rodrigues de Carvalho, lotado no gabinete da governadora Yeda Crusius (PSDB-RS) até a semana passada, foi preso ontem, em Porto Alegre, após investigação do Ministério Público Estadual (MPE). O militar é acusado de utilizar o Sistema de Consultas Integradas do Estado para levantar informações de investigações policiais, partidos políticos, candidatos a deputado no Rio Grande do Sul, além de um ex-ministro e de um senador.