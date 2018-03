Policial militar é assassinado em Jundiaí Um policial militar foi assassinado em Jundiaí, no interior de São Paulo, na manhã desta segunda-feira, 24. Rogério Macedo da Silva foi morto com sete tiros na cabeça na frente de um "bico" onde trabalhava na Vila Arem. Ele tinha acabado de chegar no local à paisana em sua moto, às sete horas da manhã, quando três rapazes o abordaram. Segundo a PM, os suspeitos tinham comunicadores e estavam aguardando a vítima. O PM morava em Jundiaí, mas trabalhava no 7º Batalhão da Polícia Militar na capital paulista há oito meses. O caso foi registrado no 4º DP de Jundiaí.