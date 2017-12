Policial militar é executado a tiros na praia da Reserva, no Rio

RIO - O cabo da Polícia Militar Carlos Eduardo Conceição Dias foi morto a tiros na tarde desta quinta-feira, 20, na praia da Reserva, na zona oeste do Rio. Ele estava de folga, aproveitando a praia ao lado de uma mulher que deixou o local antes da chegada da Polícia Civil. Ela não havia sido identificada até o início da noite.

O carro da vítima, uma BMW X1 ano 2011, avaliada em R$ 75 mil, estava estacionado perto da praia, na altura do quiosque Ilha 23, e foi revistado pela polícia. Dentro do veículo foi encontrada uma pistola calibre 12.

Segundo testemunhas, dois homens desceram de uma moto, foram até a areia, onde o policial estava sentado em uma cadeira de praia, dispararam várias vezes contra a cabeça dele e fugiram. Nenhum objeto da vítima foi roubado.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Dias era PM havia sete anos. Trabalhava na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Fazendinha, no complexo de favelas do Alemão, na zona norte. Ele era ex-genro de Ricardo Teixeira da Cruz, o Batman, chefe da maior milícia do Rio, a Liga da Justiça, e que está preso. O cabo já havia postado nas redes sociais várias homenagens ao ex-sogro, como a foto de um anel com o símbolo do super-herói.