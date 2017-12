Policial Militar morre em assalto no Rio O cabo PM Marcel Soares de Souza, de 32 anos, foi assaltado por dois homens quando voltada para sua casa, em Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Ele reagiu e foi baleado no rosto. Morreu ao ser socorrido no Hospital Carlos Chagas. O cabo Souza era lotado no batalhão da Polícia Militar de Rocha Miranda (9º BPM) e os assaltantes fugiram sem levar o veículo nem a arma do PM. O inquérito policial para apurar a autoria desse homicídio foi instaurado na delegacia de Marechal Hermes (30ª DP). A polícia ainda não tem pistas sobre a identificação dos matadores do cabo, mas é possível que receba informações através de denúncias anônimos, como tem ocorrido com freqüência.