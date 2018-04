Policial militar reage a assalto e é morto no Rio

Luciana Fadon Vicente, do estadao.com,

Um policial militar foi morto neste domingo, 25, após uma tentativa de assalto na Rua Capitão Machado, na Praça Seca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O policial teria sido abordado por homens armados que queriam roubar sua moto.

De acordo com informações do 9º Batalhão da Polícia Militar de Rocha Miranda, o policial teria reagido ao assalto, sendo baleado pelos bandidos. O PM morreu no local.

Os bandidos fugiram sem levar o veículo. Não há informações sobre suspeitos.