Policial morre baleado em assalto a supermercado no Rio

Um policial militar foi morto neste domingo, 30, durante assalto a um supermercado em Anchieta, na zona norte do Rio. De acordo com informações da 29.ª Delegacia Policial (Pavuna), um grupo de 12 assaltantes deixava o local após o roubo, quando foi surpreendido por dois policiais militares que estavam à paisana no estacionamento. Houve intensa troca de tiros e no confronto, o policial Maurício de Almeida, de 30 anos, do Batalhão Policiamento em Vias Especiais (BPVE), foi baleado na virilha. Ele chegou a ser socorrido em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Ricardo de Albuquerque, mas não resistiu ao ferimento. O outro PM, identificado como Carlos Alberto Mota, de 41 anos, do 20.º Batalhão da Polícia Militar (Marechal Hermes), levou um tiro no abdome. Ele foi levado para o Hospital Carlos Chagas e passa bem. Os criminosos fugiram. O valor roubado do supermercado não foi revelado.