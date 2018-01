Policial perde controle do carro e provoca acidente em SP Um policial civil, ao volante de uma picape Chevrolet Corsa cinza, de uso da Polícia Civil, mas descaracterizada, perdeu o controle do carro e bateu, por volta das 2 horas da madrugada desta quarta-feira, contra duas árvores na pista sentido bairro-centro da Avenida Radial Leste, na Mooca, região centro-leste da capital paulista. O policial, identificado como Marcos Vinicius, é investigador no 5º Distrito Policial, da Aclimação. Com ferimentos aparentemente sem gravidade, o policial foi levado por uma equipe do Corpo de Bombeiros ao pronto-socorro do Hospital João XXIII. Ao se chocar contra a segunda árvore, o veículo subiu sobre a corrente de separação de pistas naquele trecho da avenida e ficou com as duas rodas traseiras para cima. A polícia não quis confirmar se Marcos estava em uma perseguição.