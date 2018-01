Policial rodoviário faz parto na Tamoios O policial militar rodoviário Clayton Henrique dos Santos realizou um parto de emergência no posto da Polícia Rodoviária da Rodovia dos Tamoios, em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Santos ajudou a gestante Daniele Elisa Gomes, de 19 anos, a dar à luz um menino. O parto aconteceu dentro do carro, em frente à base da polícia. Santos contou que durante o plantão da noite de quarta-feira um homem chegou de carro à base policial pedindo socorro. "Ele chegou buzinando e pedindo ajuda" contou o policial. Segundo Santos, a gestante estava no banco de trás, em trabalho de parto. "A criança estava quase nascendo, então fui correndo lavar as mãos, tirei o bebezinho e amarrei o cordão umbilical com o cadarço da bota". O policial afirmou que a mulher estava tranqüila, já que este era o seu quarto filho. Assim que realizou o parto, policiais do Corpo de Bombeiro levaram a mulher e o recém-nascido para o Pronto Socorro da Vila Industrial, em São José dos Campos.