Policial salva três pessoas que se afogavam e morre em seguida

FRANCA - Após um ato heroico neste fim de semana, um policial ambiental acabou perdendo a vida no sul de Minas Gerais. O subtenente Márcio Henrique Evangelista, de 46 anos, pulou no Rio Grande, em Itutinga (MG), para retirar três pessoas que estavam se afogando. Após conseguir nadar e retirar as vítimas da água, ele acabou morrendo afogado.

Evangelista foi velado na capela do 8º Batalhão da Polícia Militar de Lavras (MG), sendo enterrado com honras militares no fim da tarde deste domingo, 5. A principal suspeita é de que tenha passado mal após o esforço realizado durante o salvamento.

O forte calor tem atraído milhares de pessoas para as cidades banhadas pelo Rio Grande no sul de Minas e somente nestes cinco primeiros dias do ano sete pessoas já morreram afogadas na região.