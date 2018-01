Polícias fazem 1ª reunião para força-tarefa Está sendo realizada hoje, em São Paulo, a primeira reunião visando a formação da chamada ´força-tarefa´ para combater o crime organizado interestadual envolvendo São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. O encontro acontece na sede da Polícia Federal, na Rua Antonio de Godói, 27, na região central da capital paulista. Segundo o chefe do setor de Comunicação Social da PF, delegado Gilberto Tadeu de Vieira César, participam da reunião os superintendentes da Polícia Federal em São Paulo, Ariovaldo dos Anjos; do Paraná, Juliano Maciel; e do Mato Grosso do Sul, Vantuir Jacini. Além deles, estão presentes autoridades e representantes da Polícia Civil desses Estados, entre elas o secretário-adjunto da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, Marcelo Martins de Oliveira, e o delegado-geral da Polícia Civil paulista, Marco Antonio Desgualdo, além do superintendente da Polícia Rodoviária Federal. De acordo com o delegado Gilberto Tadeu, esse primeiro encontro atende a uma deliberação do ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior, e servirá, entre outras coisas, para definir as formas de atuação e os objetivos do novo esquema de combate ao crime organizado nesses três Estados.