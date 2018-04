Política externa entrou na pauta da campanha A política externa do governo Lula e suas relações com Irã, Cuba e Venezuela entraram na pauta da campanha. Primeiro o vice do tucano José Serra, Índio da Costa (DEM), acusou o PT de ligação com as Farc. Depois o próprio Serra criticou os afagos de Lula ao venezuelano Hugo Chávez e ao iraniano Mahmoud Ahmadinejad. Até Marina Silva (PV) manifestou "estranhamento" com o fato de Lula ter recebido Ahmadinejad em audiência. Já o candidato do PV ao governo do Rio, Fernando Gabeira, fez ontem um apelo a Serra para que interceda em favor da iraniana Sakineh Ashtiani.