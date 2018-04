Político do PRTB do Piauí tem mais de meio bilhão O empresário João Claudino Fernandes (PRTB) é o candidato com a terceira maior fortuna no país, com patrimônio de R$ 623,5 milhões. Tem doze empresas e é candidato a primeiro suplente de senador na chapa do deputado federal Ciro Nogueira (PP/PI), que disputa o Senado Federal. Na chama, o senador João Vicente Claudino (PTB/PI), disputa o cargo de governador. O Grupo Claudino está em vários estados, com os Armazéns Paraíba, Guadalajara S/A, indústria de roupas; Onix Jeans; Socimol, fábrica de colchões Onix; Houston, fábrica de eletrodomésticos; Frigotil, frigorífico; Halley, gráfica; Construtora Sucesso; Colon Transportes, fábrica de contêineres e carrocerias, e shoppings no Piauí, Maranhão e Paraíba.