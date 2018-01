´Político´ é a profissão mais declarada pelos candidatos no TSE A maioria dos candidatos que disputará a eleição de outubro declarou ter a profissão de político. Entre eles estão o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a candidata do PSOL ao Palácio do Planalto, Heloisa Helena. Dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informam que dos 19.402 candidatos registrados na Justiça 1.902 declararam ser políticos com mandato - presidente, senadores, deputados, governadores, prefeitos e vereadores. Depois da política, a profissão mais comum entre os candidatos é a advocacia, seguida pelo empresariado e pelo comércio. Ao divulgar as informações, o TSE deixou claro que a base de dados a partir da qual foi feito o levantamento não está consolidada e pode sofrer alterações. Entre essas mudanças, é citado o fato de que desde a fase de registro das candidaturas (no início de julho) até agora 368 políticos tiveram seus pedidos de registro rejeitados, 197 renunciaram e 5 morreram.