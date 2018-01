Políticos são acusados de corrupção de menores em SP Políticos, comerciantes e empresários de Porto Ferreira, na região de São Carlos, estão sendo acusados em um inquérito policial que investiga corrupção de menores. A denúncia foi feita pelo pai de uma das menores, de 14 anos, que encontrou uma fotografia da filha nua. A filha contou ao pai que participava de festas e churrascos em que menores mantinham relações sexuais com os acusados. O suposto organizador das festas e churrascos, o garçom Walter de Oliveira Mafra, teve prisão temporária decretada pela Justiça, informou a Assessoria de Imprensa da Secretaria Estadual de Segurança Pública. O pai da adolescente teria dito à polícia que as festas são freqüentadas por ?gente grande da alta sociedade?. Das festas, às segundas-feiras, participariam pelo menos quatro adolescentes, com idades entre 12 a 15 anos, que teriam recebido drogas e bebidas alcoólicas para manter relações sexuais com os suspeitos. A denúncia foi feita pelo pai da menina no dia 30 do mês passado. Ninguém foi encontrado no plantão da Polícia Civil de Porto Ferreira hoje para comentar as investigações.