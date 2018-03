Ponte cartão postal de SC tem três dos quatro pilares danificados

SÃO PAULO - A Ponte Hercílio Luz, um dos cartões postais de Florianópolis, está com dificuldades para ser reformada. Segundo Paulo Meller, presidente do Departamento Estadual de Infraestrutura de Santa Catarina (Deinfra), a obra requer cerca de R$ 170 milhões, verba que o governo do Estado não tem condições de fornecer.

O risco de desabamento, de acordo com Meller, não pode ser descartado, mas também não é certo. O vão central da ponte está apoiado em quatro pilares principais, sendo que a estrutura de três deles está comprometida por fissuras ou corrosão. Além disso, as barras de olhal (os cabos que sustentam a ponte) também estão debilitadas.

A Hercílio Luz foi inaugurada na década de 20 do último século e desde então só passou por manutenções, nunca uma restauração completa. Ela possui um estrutura metálica que deteriorou severamente ao longo de quase 90 anos.

Fechada para o tráfego desde 1982, por causa das precárias condições em que se encontrava, ela se tornou apenas um monumento da cidade. Em 2005, o governo do estado apresentou um resumo do Projeto de Reabilitação da Ponte Hercílio Luz e atualmente há um consórcio responsável pelas obras. Paulo Meller afirmou que o Deinfra está tentando levantar a verba através de outros órgãos.