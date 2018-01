Pontífice revela neste domingo onde será a próxima Jornada Mundial da Juventude

O papa Francisco revela neste domingo, 28,e um dos últimos segredos da Jornada Mundial da Juventude (JMJ): o local de sua próxima edição. Tradicionalmente, a divulgação da próxima cidade a receber a Jornada fica para a missa de envio, que ocorre hoje, a partir das 10 horas, na Praia de Copacabana. Prevista para ser realizada inicialmente em Guaratiba, a cerimônia teve de ser alterada por causa do lamaçal no Campus Fidei - e com ela se alterou também a rotina na zona sul carioca.

Após a missa de envio, o papa fará a Oração de Ângelus, ao meio-dia de hoje, também em Copacabana.

Logo depois, às 16 horas, Francisco se reunirá com bispos da Conferência Episcopal Latino-Americana (Celam), no Centro de Estudos do Sumaré, onde ficou hospedado durante toda a sua passagem pelo Rio. Ainda antes de embarcar de volta para Roma, na Base Aérea do Galeão, o santo padre terá um encontro com voluntários da Jornada Mundial, no Riocentro.

Domingo - 28/7

16h00 - Papa participa de reunião do Conselho Episcopal latino-americano (Celam) no Centro de Estudos do Sumaré

17h30 - Francisco recebe voluntários no Riocentro

19h00 - Papa Francisco embarca no voo para Roma, depois de uma cerimônia de despedida na Base Aérea do Galeão.