População afetada pelas chuvas tem risco de contaminação

Ainda não há, oficialmente, registro de pessoas que possam ter se contaminado pela leptospirose, porém o diretor de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina Luiz Antônio Silva informou que pelo menos 10 casos suspeitos já foram notificados. Eles foram identificados nas cidades de Ilhota e Blumenau. Em Itajaí, a regional de saúde de também está monitorando alguns casos suspeitos da doença provocada pela água contaminada por urina de rato.A prioridade, segundo o diretor de vigilância epidemiológica de Santa Catarina Luiz Antônio Silva é dar assistência à população a qualquer sinal da moléstia. "É o tipo de doença inevitável, porém o nexo da moléstia só sairá depois dos exames laboratoriais", afirmou Silva, acrescentando nos casos observados foram observadas as sintomáticas da doença, como dor de cabeça, febre alta e dores musculares, principalmente na panturrilha. Estes sintomas ainda podem aparecer nas pessoas contaminadas em até 30 dias após o contato. A principal recomendação para prevenir o contágio pela bactéria da leptospirose fundamenta-se em não ingerir alimentos que ficaram submersos, nem mesmo os enlatados, evitar contato com a lama usando sempre luvas e botas de borracha. Para evitar outros tipos de doenças adquiridas pela ingestão de água contaminada, a recomendação é tratar a água com hipoclorito de sódio. O produto está sendo distribuído gratuitamente pela Secretaria de Estado da Saúde a todos os municípios que foram atingidos pela enchente. Na região de Itajaí cinco mil litros já chegaram à população. Conforme a técnica em Vigilância Sanitária, Marly Conceição, a água ficará tratada e pronta para o consumo após a adição de duas gotas de hipoclorito na caixa d'água. "As pessoas já podem solicitar o produto nos abrigos ou na secretaria municipal de saúde", recomenda Marly. Outras doenças como hepatite e tétano também são comuns em situações de enchente. O alerta é para que as pessoas que sentirem dores musculares, febre ou apresentarem coloração amarelada procurem imediatamente atendimento médico. Hospital de campanha Começa a funcionar, a partir das 8 horas de segunda-feira, 1, o Hospital de Campanha (HCamp) da Força Aérea Brasileira (FAB). Sua estrutura móvel foi montada no final de semana no entroncamento entre as rodovias BR 101 e Jorge Lacerda, no trevo de acesso a Itajaí. Sua infra-estrutura permite o atendimento de até 400 pessoas por dia com os mais variados problemas de saúde. O atendimento será exclusivo aos pacientes encaminhadas pelos centros de triagem dos municípios atingidos pela enchente em Santa Catarina. Cerca de 80 profissionais da FAB, incluindo 40 médicos já chegaram a Itajaí. Com quase 50 tendas e 30 leitos, o HCamp conta com um leito de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Ele permite a realização de consultas médicas e odontológicas, de cirurgias e de atendimentos emergenciais, ou ainda o encaminhamento para outras unidades hospitalares. Segundo o Superintendente de Hospitais Públicos de Santa Catarina, Roberto Hess de Souza, o local é estratégico para o atendimento da população das cidades de Itajaí, Ilhota, Gaspar e Blumenau, onde estão cerca de 80 mil pessoas desabrigadas. Ao menos 30 mil pessoas estão em abrigos. "O apoio do hospital ajudará a estrutura de saúde nesta fase em que podem aparecer doenças, como a leptospirose e a hepatite", afirma o superintendente. A remoção das pessoas com diferentes quadros clínicos será feita em ambulâncias ou, em caso de urgência, em um dos 15 helicópteros que apóiam o atendimento de saúde na região. O modelo do Hcamp usado tem sete módulos (barracas) climatizados, os quais podem ser montados em diversas configurações, dependendo da necessidade, para o funcionamento de unidade de atendimento e emergência, raio-X, enfermaria, odontologia, centro de terapia intensiva, laboratório e farmácia. Na operação em Santa Catarina, o hospital militar terá equipes nas especialidades básicas de clínica médica, ortopedia, pediatria, ginecologia e odontologia. Cerca de 80 militares, de diversas especialidades e de equipes de apoio, participarão do esforço de atendimento na área de saúde, além das equipes de helicópteros e aeronaves de transporte da FAB que operam a partir do Aeroporto de Navegantes. "Depois da inundação, nossa maior preocupação é o aparecimento de doenças, principalmente aquelas transmitidas pela água contaminada", explica o Tenente-Coronel-Médico Gilberto do Amaral Teixeira, da Subdiretoria de Logística da Diretoria de Saúde da Aeronáutica (DIRSA). Horário de verão A Prefeitura de Itajaí, em Santa Catarina, suspendeu no fim da tarde deste domingo, 30, o horário de verão para os servidores públicos municipais. O prefeito Volnei Morastoni pede que todos compareçam a suas Secretarias a partir das 8 horas desta segunda-feira, 01. De acordo com o prefeito, esta atitude foi tomada para que a Prefeitura tenha à disposição os funcionários pelo máximo de tempo possível para auxiliar no trabalho de reestruturação da cidade. Cada Secretário ficará responsável pela distribuição de trabalho para seu pessoal.