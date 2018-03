População destrói DP e delegado mata suspeito Cerca de cem moradores de Santo Antônio do Tauá, no Pará, revoltados com o estupro e a morte de uma menina de 8 anos e imaginando que o criminoso estivesse na delegacia, destruíram parte do prédio, um carro da polícia e parte do Fórum. Vinte pessoas foram detidas e três presos fugiram. O titular da delegacia, Ronaldo Lopes, matou um dos suspeitos da depredação, não identificado. Ele alegou legítima defesa e foi levado à corregedoria em Belém.