Por causa de dívida, homem faz 4 reféns Para cobrar uma dívida de R$ 42, Beijamiro Emídio de Jesus, de 42 anos, invadiu na madrugada de ontem uma casa em Samambaia, no Distrito Federal, e manteve quatro pessoas reféns, todas da mesma família. Três delas foram liberadas no início da manhã. Ana Lúcia Amador da Silva, de 62 anos, mãe do suposto devedor de Jesus, ficou mais de 10 horas sob ameaça e só foi liberada no início da tarde, quando o sequestrador se entregou à polícia. Ninguém saiu ferido. Nas negociações, Jesus pediu a presença de uma psicóloga no local.