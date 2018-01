Por causa de R$ 10, homem é espancado até a morte O trabalhador rural Rubens Modesto, de 31 anos, foi espancado até a morte na noite de domingo por três pessoas na cidade de Lagoa da Prata, na região sudoeste de Minas. O crime foi motivado por uma dívida de R$ 10 , segundo informou a Polícia Militar mineira. Os três envolvidos no crime já foram presos pela polícia. São dois homens e um adolescente de 17 anos. A vítima estava dentro de um bar na Avenida Brasil, no centro de Lagoa da Prata, quando os três criminosos o abordaram. O adolescente alegou ter vendido uma bicicleta para Modesto e lhe cobrava a quantia de R$ 10. Como o lavrador se negava a fazer qualquer acordo com o adolescente, os três começaram a espancá-lo na frente do bar. Modesto recebeu diversos chutes e socos, principalmente na cabeça. Segundo informações prestadas pela Polícia Militar da região, o lavrador morreu no local, após a sessão de espancamento.