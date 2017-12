Por não votar, 1,5 milhão de eleitores estão irregulares

É um número relativamente alto, mas inferior aos 1.640.317 títulos cancelados pelo TSE em 2007. Em 2009, foram retirados do cadastro geral de eleitores 569.899 títulos. A regularização é simples - o site do TSE traz as instruções (veja ao lado).

São Paulo lidera a lista de faltosos com 350.816 eleitores, seguido pelo Rio, com 140.339, e Minas, com 131.816. Entre as cidades, a capital paulista também está no topo, com pouco mais de 110 mil eleitores em situação irregular, segundo o TSE.

Penas. Quem não regularizar o título em tempo poderá ser impedido de tirar passaporte ou carteira de identidade, de receber salários em empregos públicos, de obter certos tipos de empréstimos e de não poder inscrever-se em concursos públicos, além de outras restrições. Não precisam submeter-se às regras do tribunal os analfabetos e quem, na época da votação, tinha menos de 18 anos ou mais de 70 anos.

Como justificar

A CONSULTA PODE SER FEITA NO SITE DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL (WWW.TSE.JUS.BR). BASTA CLICAR NA OPÇÃO "SERVIÇOS AO ELEITOR" E DEPOIS EM "SITUAÇÃO ELEITORAL". É PRECISO INFORMAR O NÚMERO DO TÍTULO OU O NOME COMPLETO E DATA DE NASCIMENTO. O PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO VAI ATÉ 14 DE ABRIL