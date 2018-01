Porcão perde concorrência para continuar no Aterro O restaurante Garcia & Rodrigues ganhou ontem a licitação da prefeitura para ocupar, por seis anos, o imóvel onde hoje fica o Porcão Rio"s, no Aterro do Flamengo, zona sul. O aluguel oferecido foi de R$ 512 mil mensais, bem superior aos R$ 346 mil ofertados pelo Porcão para manter o espaço. De acordo com o chef e diretor de Operações do Garcia & Rodrigues, Christophe Lidy, a proposta é continuar com uma churrascaria no local, mas incrementar com outros serviços de comida.