Porque hoje é sábado Não sei como era no quintal de vocês. Onde fui criado, quando moleque não agüentava mais determinada brincadeira, pedia "altos". Simulava topada, mal-estar, golpe baixo do adversário, questão de ordem sobre as regras do jogo, qualquer coisa que lhe desse tempo para respirar em paz enquanto o pau quebrava na roda. Dizia "altos" e, pronto, era como não existir, tornar-se invisível ou ganhar uma espécie de suspensão da realidade. Coisa de criança. O brasileiro adulto devia ter a prerrogativa de pedir "altos" sempre que a onda de escândalos ganhasse dimensões de ressaca no mar de lama a que já se habituou a surfar. Agora mesmo, a maré encheu as medidas numa sucessão de marolas sobre a venda da Varig, as compras do Metrô de São Paulo, a máfia da carteira de habilitação, a quadrilha do ex-chefe de polícia carioca, a mutreta nos empréstimos no BNDES, a farra do desmatamento da Amazônia.... Se também está achando a brincadeira chata, faça o seguinte: aproveite que hoje é sábado, peça "altos", e vá passear com a família. Está um dia lindo lá fora. EFEITOS ESPECIAIS A Polícia Federal apura a participação de Gerald Thomas na atual temporada de nevoeiros no Brasil. BOM CAMINHO O ministro Gilberto Gil está de "altos". Passará os próximos dois meses fora do governo, em turnê musical pela Europa e EUA. É por aí! Erro médico zero A operação para mudança de sexo no SUS é tão segura quanto a de apendicite? O risco de confundirem os apêndices na cirurgia também é mínimo. Comentário técnico A graça do tênis feminino está nas mãos da sérvia Ana Ivanovic, a nova n.º 1 no ranking da ATP. Se a sucessora de Maria Sharapova perder a final de Roland Garros para a russa Dinara Safina, a beleza do esporte estará irremediavelmente comprometida. Bons tempos Já tem gente na Casa Civil com saudade de José Dirceu. "Será que seu projeto de implante de cabelo está indo adiante?" - comenta-se no corredores que levam ao gabinete da ministra Dilma Rousseff. Efeito arco-íris A propósito do discurso de Lula para uma platéia gay, em Brasília, quem são as "figuras importantes" que o presidente reconhece como homossexuais enrustidos? A oposição já fala em CPI do Armário. Não muito romântico Deus escreve certo por linhas tortas. Ou a biografia de Paulo Maluf chegaria às livrarias a tempo do Dia dos Namorados. Saindo dia 15, como está previsto, ninguém corre o risco de destruir uma relação por causa de um presente infeliz. Cabeção Revelado o segredo de Nicolas Sarkozy: o presidente francês participou pela internet do programa "Aumente Seu Cérebro em 5 Centímetros". Não há Carla Bruni que resista.