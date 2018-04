Porta de avião cai durante voo e atinge residência em Anápolis

SÃO PAULO - A porta de um avião monomotor se desprendeu e caiu, no fim da tarde desta quinta-feira. A porta atingiu uma residência no bairro Jardim Tesouro, no município de Anápolis, em Goiás.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 18h30 de quinta-feira, no setor próximo ao aeroporto da cidade. A porta atingiu o telhado da garagem da casa, sem deixar feridos.

Logo após a perda da porta, a aeronave seguiu para o aeroporto, onde aguarda perícia, segundo os bombeiros. A base aérea ainda não tinha informações sobre o ocorrido.