Portela muda horário de ensaio por causa da violência A violência que atinge o Rio levou os diretores da escola de samba Portela a alterar o horário de seus ensaios, em decisão inédita. Os ensaios começam no dia 3 de agosto e acontecerão aos sábados e domingos entre 17 horas e 22 horas, em vez do tradicional horário de 23 horas às 4 horas. O objetivo principal da agremiação é ?evitar expor os freqüentadores à violência?, como explica nota divulgada nesta segunda-feira por sua assessoria. Os dirigentes esperam também atrair mais jovens para a quadra da escola, localizada em Madureira, na zona norte do Rio. Nesses ensaios são apresentadas as músicas inscritas no concurso que escolherá o samba-enredo da Portela no carnaval de 2003. O tema da escola será a Cinelândia. O carnavalesco Alexandre Louzada prepara uma homenagem para o repórter Tim Lopes, da TV Globo, assassinado por traficantes na semana passada.