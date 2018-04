Porto Alegre diz ''não'' a prédios no Estaleiro Os eleitores de Porto Alegre disseram "não" à construção de prédios residenciais no Pontal do Estaleiro, uma área de 60 mil m² à beira do Lago Guaiba, em consulta popular feita neste domingo. O "não" recebeu a preferência de 18.212 pessoas (80,7% dos votos válidos), ante 4.362 pelo "sim".,