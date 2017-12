Porto Alegre prepara Fórum Social Mundial com 15 idiomas De volta à capital gaúcha em 2005, após a edição deste ano em Mumbai, na índia, o Fórum Social Mundial (FSM) promete novidades para a próxima reunião, entre os dias 26 e 31 de janeiro. Uma delas é a tradução das atividades em mais de dez idiomas, além dos quatro adotados até então (inglês, português, espanhol e francês). Por enquanto, a organização espera contar com pelo menos 15 línguas, mas outras poderão ser incluídas - como o mandarim -, de acordo com a disponibilidade de tradutores voluntários. Por meio da rede de tradutores e intérpretes Babels, o FSM está buscando cerca de 1,2 mil voluntários para esse trabalho em todo o mundo, explicou o coordenador executivo do escritório do evento em Porto Alegre, Jeferson Miola. Ao lado de alemão, italiano, coreano, japonês, árabe e hebraico, o FSM abrirá espaço para o indi, dois idiomas do continente africano (um deles será o suahili) e outros dois do americano (o quéchua, falado em países andinos, será um e o outro ainda não foi definido). A previsão dos organizadores é terminar a localização de voluntários que atuam profissionalmente como tradutores e intérpretes até quarta-feira. Depois disso, serão buscados voluntários com experiência nesta função e, na etapa final, aqueles com domínio dos idiomas.