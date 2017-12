Porto Alegre tem a menor temperatura dos últimos sete anos

A temperatura baixou para 0,3 grau ao amanhecer desta quinta-feira, 12, em Porto Alegre, a menor marca desde 14 de julho de 2000, quando o Instituto Nacional de Meteorologia registrou zero grau na capital gaúcha; a medição é feita desde 1961. No interior do Rio Grande do Sul o frio foi mais intenso. A temperatura chegou a - 3,2 graus negativos em São José dos Ausentes, no nordeste; a -2,2 graus em Santa Maria, no centro; e a -1,6 grau em Uruguaiana, no sudoeste. Houve geada em todas as regiões. A massa de ar polar que provocou a onda de frio está se deslocando para o Oceano Atlântico e a temperatura tende a subir durante a tarde desta quinta-feira.