Porto de Itajaí só deve voltar a operar em duas semanas

De acordo com o superintendente, a velocidade das águas foi muito grande, arrancando parte da área de atracação e levando todo concreto para o canal de navegação das embarcações. "As águas movimentaram o leito do rio de tal maneira, que o canal por onde passa os navios ficou disforme, não sabemos a profundidade que tem agora esse canal. Uma batimetria (medição do canal de navegação) deve ficar pronta hoje (sábado, 29)", disse. Schmitt disse que os custos diário com a paralisação do porto são enormes, pois o terminal movimenta cerca de U$ 1 bilhão por mês, o que dá uma média de prejuízo de U$ 35 milhões por dia. O superintendente do Porto de Itajaí explicou que a rapidez na liberação dos recursos está sendo fundamental para a recuperação do porto. "Por questão de justiça tenho que ressaltar a medida provisória nº 448 que prevê um montante de R$ 350 milhões para as obras de emergência no Porto de Itajaí", disse. Para o porto voltar a operar , segundo o superintendente, o cais tem que estar em condições de receber os navios. "Vamos tentar nos próximos dias colocar em operação dois berços (cais), os que foram menos avariados. Um deles, o berço zero, nunca foi usado, estava em construção. Entretanto mesmo com essas obras, para o porto funcionar o rio terá que ser dragado. O porto não volta de imediato com 100% de sua capacidade, mas vamos tentar pelo menos 80%", estimou. O superintendente do Porto de Itajaí, Arnaldo Schmitt Júnior, descartou qualquer possibilidade de transferir a movimentação de navios para o porto vizinho de Navegantes, "pois para entrar nos dois terminais o mesmo canal tem que ser usado e ele está obstruído, tem que ser dragado", explicou