Porto de Navegantes pára por conta das chuvas em SC

O Porto de Navegantes está com as atividades do terminal paralisadas por conta das chuvas que atingiram Santa Catarina. Apesar de não ter havido danos no porto, a medida foi tomada por segurança. As atividades estão paralisadas temporariamente por determinação da Capitania dos Portos. O porto deve voltar a operar quando o tempo melhorar no Estado. Nos próximos dias, o ministro das Cidades, Márcio Fortes vai visitar o Estado para verificar os danos decorrentes das fortes chuvas que atingiram a região. "Estarei lá com equipes de quatro secretarias, Habitação, Saneamento, Programas Urbanos e Mobilidade, para um levantamento do que será necessário fazer para uma ação coordenada com o Estado de Santa Catarina e municípios", comentou. Fortes destacou que sua pasta atuará num segundo momento, após a adoção das medidas emergenciais, especialmente para recuperar as casas afetadas pelas chuvas, construir novas residências e tratar dos sistemas de saneamento. O ministro ressaltou que terá como prioridade definir quais são as áreas que vão requerer a construção imediata de casas, pois, em algumas localidades, isso não é possível no momento, em razão dos estragos provocadas pelas enchentes. "Temos que deixar a água assentar, verificando os terrenos que serão disponibilizados pelos Estados e prefeituras a fim de definir os projetos". Gás Até a quinta-feira, 27, o fornecimento de gás natural continuava suspenso em todos os postos de GNV e indústrias afetadas pelas fortes chuvas que castigaram o Estado de Santa Catarina, informou a Companhia de Gás de Santa Catarina (SCGás). Nos municípios de Blumenau, Gaspar, Timbó, Indaial e Pomerode a suspensão é em decorrência do deslizamento de terra que rompeu a rede de gás natural na altura do Km 41,5 da rodovia BR-470, no município de Gaspar. Essas cidades estão sem gás desde o último sábado, 22, segundo informa a Companhia de Gás de Santa Catarina (SCGás). Já o rompimento do Gasoduto Bolívia-Brasil (GASBOL), no município de Blumenau, que ocorreu no domingo, 23, compromete o fornecimento de gás natural em parte de Santa Catarina (a partir do ponto atingido) e do Rio Grande do Sul. Segundo a SC Gás, todas as providências possíveis estão sendo tomadas para restabelecer o fornecimento de gás aos municípios afetados. E a Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil e a Petrobras estão mobilizadas para reparar o trecho danificado do gasoduto, cuja previsão para conclusão das obras é de 21 dias, a partir do dia 25, ressaltada a necessidade de melhoria das condições climáticas para o cumprimento do cronograma.