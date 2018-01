Posto bancário do TJ-SP é assaltado Um ladrão encapuzado invadiu e assaltou o posto bancário da Nossa Caixa, localizado dentro do Tribunal de Justiça de São Paulo, na Rua Conselheiro Furtado, na região central da cidade, na manhã desta sexta-feira, 4. Um homem armado rendeu um dos vigias do banco e fugiu levando um malote de dinheiro. Ninguém ficou ferido. A fita do circuito interno de segurança será levada ao 1º Distrito Policial para facilitar as investigações. Ampliada com informações da polícia às 12h57