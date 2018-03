PP emplaca Negromonte no Ministério das Cidades Mesmo sem apoiar oficialmente a eleição de Dilma Rousseff para a Presidência, o PP vai manter o comando do Ministério das Cidades. O ex-líder do partido na Câmara Mário Negromonte (BA) deverá ser o futuro ministro, no lugar de Marcio Fortes. Dilma anunciará o restante de seu ministério no máximo até segunda-feira.