PPS cobra ministro por indenização a dirigente do PSB A oposição quer ouvir o ministro de Ciência e Tecnologia, Aloizio Mercadante, sobre os R$ 280 mil pagos em março ao vice-presidente do PSB, Roberto Amaral, referentes à demissão da Alcântara Cyclone Space (ACS), sociedade entre os governos do Brasil e da Ucrânia para gerir o principal programa espacial brasileiro. O pagamento da indenização ao dirigente do PSB foi revelado pelo Estado.