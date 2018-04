PPS filia Kajuru e quer ampliar bancada em SP

A tática segue a tradição dos partidos políticos de lançar celebridades ao Legislativo com o objetivo de amealhar votos para ampliar suas bancadas.

Famoso pelas declarações polêmicas em comentários e entrevistas, Kajuru já respondeu a diversos processos por difamação e chegou a ser condenado.

De acordo com sua assessoria, o convite partiu do PPS. Kajuru - próximo à vereadora Soninha Francine, cotada para concorrer à Prefeitura de São Paulo - deve ser a novidade do partido para as eleições municipais de 2012.