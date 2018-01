Pq. do Ibirapuera terá 80 câmeras de segurança O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, disse ontem, durante reunião para prestação de contas na Subprefeitura da Vila Mariana, zona sul de São Paulo, que o Parque do Ibirapuera receberá, nos próximos meses, 80 câmeras de segurança. O monitoramento eletrônico será feito pela Guarda Civil Metropolitana (GCM). A iniciativa faz parte do Programa de Monitoramento da Cidade de São Paulo, que pretende instalar 12 mil câmeras pela capital até dezembro - 8 mil só em escolas. O monitoramento será feito por câmeras rotativas que funcionarão com tecnologia wireless (sem fio). Segundo a Prefeitura, não haverá gastos com a manutenção, uma vez que o Município não comprou equipamentos para instalar, mas contratou um serviço de fornecimento de imagens.