Praia Grande implanta operação especial no trânsito

A Secretaria de Trânsito e Transportes de Praia Grande (Setransp) vai implantar a operação Onda Verde Especial a partir de 24 de dezembro. O objetivo é facilitar a vinda e retorno dos turistas que chegarem à cidade pela Avenida Ayrton Senna da Silva e Via Expressa Sul. A idéia é reprogramar os semáforos, que permanecerão abertos por mais tempo, melhorando o escoamento do tráfego pelas principais vias de acesso de Praia Grande e de interligação com as demais cidades do Litoral Sul. O esquema começará a funcionar às 23h da véspera do Natal. De acordo com dados da Ecovias, concessionária que administra o Sistema Anchieta Imigrantes, estima-se que entre 400 e 600 mil veículos venham para a Baixada Santista no período de festas de fim de ano, dos quais cerca de 30%, entre 120 e 180 mil veículos, têm como destino Praia Grande. E, segundo análise de técnicos da Subsecretaria de Trânsito, estes números poderão ser maiores, uma vez que a atual conjuntura econômica desfavorece viagens de longo percurso ou internacionais. Além do Onda Verde, outras ações serão implantadas para atender a demanda, principalmente no retorno dos turistas após a passagem de ano. Na noite da virada do ano, por exemplo, a fiscalização de trânsito será realizada por 40 agentes, que atuarão no controle do tráfego, no trânsito nas ruas e orla da praia, além da organização do fluxo de veículos em direção à capital. A partir das 23 horas do dia 31, a pista sul da Via Expressa Sul será interditada a partir do Bairro Guilhermina, para uso exclusivo de carros oficiais, como ambulâncias, Corpo de Bombeiros, Departamento de Trânsito, Guarda Civil Municipal e das polícias Civil e Militar. Como ocorreu no ano passado, uma tenda da Secretaria de Saúde Pública (Sesap) será montada às margens da Via Expressa Sul e o helicóptero da Polícia Militar será usado para casos de ocorrências graves, no transporte de vítimas para o Hospital Irmã Dulce. Ao longo do trecho interditado também serão dispostos 10 banheiros químicos. A pista será liberada para o tráfego normal de veículos quando o fluxo de veículos em direção à Avenida Ayrton Senna normalizar. Segue relação de órgãos que estarão envolvidos nas operações especiais de trânsito de Praia Grande: Polícia Militar: 190 (gratuito) ou (13) 3471-9292 (45º Batalhão). Polícia Civil: (13) 3471-1190 (Delegacia-Sede/Tupi) Polícia Rodoviária: (13) 3471-6799 e 3477-2877 (posto Curva do "S"). Corpo de Bombeiros: 193 (gratuito); (13) 3471-4074 e 3471-5846 (incêndio); (13) 3472-4055 (salvamento). Guarda Civil Municipal: 199 (gratuito) e (13) 3496-5122 Departamento de Trânsito: 0800-7720-194 (gratuito) Defesa Civil: 199 (gratuito) e (13) 3472-4868.