Praias do Nordeste e resorts são os mais procurados no feriado

Quem quiser viajar neste feriado prolongado de Proclamação da República, na quinta-feira, 15, tem que correr para conseguir um pacote turístico. Segundo estimativa da Associação Brasileira de Agência de Viagens (Abav) ainda há pacotes para todos os destinos do País. Apesar disso, os consumidores devem se apressar se quiserem viajar para as praias do Nordeste e para os resorts que ficam próximos às regiões metropolitanas, já que estes são os destinos mais procurados, de acordo com a Abav. O que abre e o que fecha na capital durante o feriado Motorista deve evitar saída da capital a partir das 16h desta 4ª Chegada de frente fria deixa o tempo nublado durante o feriado Na véspera do feriado, aeroportos têm movimento calmo Veja opções de destinos e pacotes: R$ 440 - Quatro noites (14 a 18) no Hotel Fazenda Recanto dos Lagos (0--35-3363-3440), em Itamonte (MG). Com meia pensão. R$ 600 - Três noites (15 a 18) com café no Hotel Guarany (0--19-3824- 1011), em Águas de Lindóia (SP). Mesmo preço por três noites (15 a 18) no Auberge Suisse (0--22-2541-1270), em Nova Friburgo (RJ). Com café. Também na Pousada Moriá (0--24-3387-1505), em Visconde de Mauá (RJ), três noites (15 a 18) com café. R$ 640 - Quatro noites (14 a 18) no Hotel do Campanário (0--24-3351- 1166), em Penedo (RJ), com café. R$ 690 - Quatro noites (14 a 18) com pensão completa no Grand Hotel Pocinhos (0--35-3735-1505), em Pocinhos do Rio Verde (MG). Mesmo preço por três noites (15 a 18) no Hotel Casablanca (0800-16-2002), em Águas de Lindóia, com pensão completa. R$ 720 - Quatro noites (14 a 18) na Pousada Camburyzinho (0--12-3865- 1276), em São Sebastião (SP), com café. R$ 780 - Três noites (15 a 18) com pensão completa no Grande Hotel do Lago (0800-15-1421), em Águas de Lindóia. R$ 800 - Quatro noites (14 a 18) com pensão completa no Hotel Fazenda Vanguarda (0--13-3236-3230), em Amparo (SP). R$ 910 - Quatro noites (14 a 18) com pensão completa no Gran Hotel Roca (0--11-4414-7777), em Atibaia (SP). R$ 920 - Três noites (15 a 18) com pensão completa no Hotel Riacho Verde (0--19-3899-1107), em Monte Alegre do Sul (SP). R$ 960 - Quatro noites (14 a 18) com pensão completa no Hotel Fazendão (0--11-3663-0464), em Santa Branca (SP). Mesmo preço por três noites (15 a 18) na Pousada Canto dos Tangarás (0--24-2225-2131), em Araras (RJ). Inclui café. R$ 990 - Três noites (15 a 18) com café no Villa Capivary (0--12- 3663-1736), em Campos do Jordão (SP). R$ 1.020 - Três noites (15 a 18) com pensão completa no Hotel Majestic (0--11-3672-2955), em Águas de Lindóia. R$ 1.024 - Quatro noites (14 a 18) com pensão completa na Eco Pousada Pedra Grande (0--11-4411- 0999), em Atibaia. R$ 1.040 - Quatro noites (14 a 18) com pensão completa na Fazenda Hotel Salto Grande (0--16-3301-2169), em Araraquara (SP). R$ 1.050 - Três noites (15 a 18) com meia pensão na Fazenda do Cedro (0--24-2223-3618), em Petrópolis (RJ). Mesmo valor por três noites no Hotel Vale do Sonho (0--11- 4693-1894), em Guararema (SP). Com pensão completa. R$ 1.100 - Quatro noites (14 a 18) com café e serviço de praia no Brig Maresias. Tel.: (0--12) 3865-6527. R$ 1.148 - Quatro noites (14 a 18) com pensão completa no Hotel Fazenda Quatro Estações (0800-771- 1444), em Indaiatuba (SP). R$ 1.160 - Quatro noites (14 a 18) com meia pensão no Ubatuba Palace Hotel (0--12-3832-4500). R$ 1.230 - Quatro noites (14 a 18) com pensão completa no Hotel Fazenda Vale da Barra (0--11-4790- 5090), em Salesópolis (SP). R$ 1.306 - Quatro noites (14 a 18) com café no Saint Michel Hotel (0--35-3438-2390), em Monte Verde (MG). R$ 1.336 - Quatro noites (14 a 18), com meia pensão, no Mendes Plaza Hotel (0--11-5082-1530), em Santos (SP). R$ 1.500 - Quatro noites (14 a 18), com pensão completa, no Hotel Fazenda Village Montana (0--11-4125- 8399), em Socorro (SP).